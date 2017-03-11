Оформим "кредит" государству?

Старшее поколение помнит, как раньше существовали «народные облигации». Порой дохода по данному виду ценных бумаг человек фактически не получал и изымал у банка сумму значительно меньшего размера, чем вкладывал изначально.



Было время, когда люди и вовсе теряли свои сбережения. Данная программа в период действия СССР была просто обречена на провал.



Сегодня идея «народных облигаций» также продолжает существовать. Время, конечно, неспокойное, но более надежное в отличие от 90-х годов. Современное законодательство жестко регламентирует все финансовые операции, серьезно контролирует деятельность всех кредитных организаций. Согласно социальным опросам люди доверяют свои сбережения, оформляя их в качестве депозита, таким банкам как Сбербанк и ВТБ24. Именно через указанные финансовые структуры Правительство намерено ввести в действие «народные облигации».



Предполагается, что доходность по «народным облигациям» будет постепенно увеличиваться: чем дольше человек владеет данным финансовым документом, тем выше процент его экономической выгоды. Предлагается в первый год установить процентную ставку на уровне 7,5%, во второй год – 10%.



С помощью «народных облигаций» правительство намерено переманить средства из банковских сбережений в государственные бумаги. Также администрация России надеется данным способом привлечь наличные средства населения, хранящиеся в домашних условиях.



На сегодняшний день экономическая ситуация в России довольно стабильная: дефолт национальной валюты исключен, инфляция постепенно сокращается до минимально допустимых значений, плавно регулируются цены (без резких скачков).



Аналитики по отношению к данной программе настроены нерешительно, даже больше скептически. Все понимают, что люди боятся обмана, ситуации, подобной в период СССР. Многие представители Государственной Думы считают данную меру по привлечению средств в бюджет напрасной. Некоторые лидеры партий выдвинули гипотезу, что накопления россиян могли бы пойти на развитие частного бизнеса, в то время как государство намерено их взять под свой контроль.