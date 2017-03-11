Туристический всплеск в Греции

Буквально вчера Греция впала в кризис и практически не могла нормально существовать. Сегодня данное государство является туристическим центром.



По прогнозам аналитиков в 2017 году преимущественный поток туристов отправляется именно на курорты Греции. С начала января 2017 года отмечается рост активности туристов. С одной стороны, подобный подъем греческой экономики за счет туризма является положительной тенденцией. Но, с другой стороны, справится ли администрация с таким большим наплывом туристов? Чем же пленила своих гостей Греция?



Одним из главных ключей к туристическому успеху данного государства является безопасность. На сегодняшний день многие клиенты дорожат своим здоровьем, жизнью. На территории арабских стран люди опасаются отдыхать в связи с высоким риском начала активных террористических и военных действий. Греция же в этом плане – идеальный вариант. Курорты Греции привлекают своим разнообразием и огромным количеством отелей на любой вкус и кошелек.



Помимо этого, огромным стимулом для отдыха на территории данного государства является укрепление российской валюты.



Если Евросоюз одобрит идею выдачи однодневных виз гражданам России, Турции и Ирана в туристических целях, то это также станет преимуществом для туристической сферы греческой державы. Россияне получат возможность безвизового режима относительно Греции.



Не стоит обольщаться. Количество туристических путевок в Грецию агентства не намерены увеличивать. Мест может не хватить. Так что, если вы планировали отдохнуть в этом государстве, то уже пора бронировать свои места.