Возмещать испорченный отпуск по форс-мажорным обстоятельствам россиянам не будут

В начале 2016 года Владимир Жириновский, являющийся лидером партии ЛДПР, выдвинул на рассмотрение государственной Думе поправку в Федеральный Закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации».



Предложение депутата заключалось в следующем: выплачивать компенсацию гражданам России, которые приобрели туристические путевки за границу и их отдых был подвержен опасности вследствие форс-мажорных обстоятельств.



Под форс-мажорными обстоятельствами лидер партии ЛДПР подразумевал наводнения, землетрясения, террористические акты и т.д. Компенсацию предлагалось производить в размере суммы приобретенной туристической путевки.



Депутат отмечал, что граждане, подвергавшиеся стихийным бедствиям и обстоятельствам, не зависящим от них, не смогли достойно и полноценно отдохнуть, а денежные средства потрачены на услуги, которых они не получили. Их жизни подвергались опасности, кто-то мог погибнуть, а платят люди явно не за такой экстремальный отдых. Дети после подобных ситуаций очень долго приходят в себя от полученной психологической травмы.



К выдвинутому предложению на тот момент большая часть депутатов отнеслась несерьезно.



8 марта 2017 года предложение Владимиром Жириновского было отклонено.