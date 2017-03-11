Переходим на электронные деньги

Уже более трех лет мы слышим о том, что правительство намерено постепенно сокращать объем выпуска реальных денег и переходить на безналичный расчет.



Сегодня оплата по безналичному расчету для нас уже не является чем-то удивительным и новым. Довольно часто, не имея при себе необходимый объем наличности, мы расплачивается по терминалам. Многие из нас приобретают товары в интернет-магазинах, производя оплату не выходя из дома. Даже поездку в такси можно оплатить картой.



Почему же правительство решило сокращать эмиссию реальных денег? Во-первых, выпуск денег на бумажных носителях весьма трудоемкий и затратный процесс. Еще более дорогостоящим является выпуск в обращение монет. Таким образом, переход на полноценный безналичный расчет позволит сократить расходы на эмиссию бумажных денег и монет.



Во-вторых, станет более прозрачным доход населения. Если сейчас большая часть заработной платы народ получает в «конвертах», то переход на безналичную систему платежей позволит реально оценить финансовое состояние населения, а также выявить фирмы, которые пытались обойти стороной закон об отчислениям в федеральные страховые службы.



Не исключено, что за дорогостоящие покупки безналичным способом может быть введен новый налог, но данная информация пока не подтверждена официально.