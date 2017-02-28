Ученые доказали, что количество детей в семье зависит от выбора места проживания

По мнению американских социологов из Мичиганского университета, решение о рождении ребенка принимается парой в зависимости от того, в какой местности она проживает.



Установлено, что семьи, проживающие в регионах, более охотно становятся многодетными в отличие от городских жителей.



Чтобы доказать это, специалисты провели масштабное исследование. Экспертам пришлось изучить и сравнить семейный статус и число детей у семейных пар, проживающих в глубинках и густонаселенных городах. Выяснилось, что горожане менее склонны к многодетности. Как правило, пары, живущие в мегаполисах, предпочитают воспитывать одного ребенка (максимум двоих). Семьи с тремя и более детьми в городах встречаются значительно реже, нежели в поселках.



По словам исследователей, такая закономерность обусловлена тем, что жители мегаполисов большую часть своего времени уделяют образованию, карьере, работе. Главной целью является достижение материального благополучия и приобретение собственного жилья. На личную жизнь остается слишком мало времени. Такие люди более ответственно подходят к вопросам создания семьи и планирования беременности. Ученые объясняют, что все дело в выборе горожанами так называемой «медленной стратегии жизненного цикла». Иными словами, они заботятся о качестве жизни и оценивают ресурсы, необходимые для обеспечения семьи.



Также эксперты утверждают, что жителям больших городов приходится постоянно бороться за ресурсы. Речь идет не только о деньгах. Сюда относятся личностное самоопределение, стремление занять лидирующие позиции в обществе, достижение профессиональных успехов и прочее. Разумеется, мысли о продолжении рода не так часто посещают людей, которые ставят перед собой множество грандиозных целей. Лица из глубинки больше привязаны к семье, поскольку их голова не забита подобной ерундой.