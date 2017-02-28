В России планируют возродить систему кооперативных домов

В комитете Государственной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству рассматривают предложение по возрождению системы кооперативного строительства. Об этом стало известно от Галины Хованской, являющейся главой комитета.



Кооперативные дома активно возводились в советские времена. В настоящее время вновь заговорили о возрождении системы, но с учетом существующих условий.



Современное долевое строительство отличается от кооперативного тем, что жилая недвижимость после выплаты всей стоимости переходит в собственность покупателей. В кооперативной системе владелец квартиры получает пай в существующем кооперативе. Член кооператива получает бессрочное право пользования жилой площадью. При этом пай будет переходить по наследству. Если собственник пая решит покинуть кооператив, ему будут выплачены средства, которые внесет новый пользователь недвижимости. Как правило, в кооперативах на освобождающуюся жилую площадь зачастую претендуют соседи, желающие расширить жилплощадь.



Немаловажно, что земельный участок под кооперативное строительство предлагают выделять бесплатно в рамках государственной программы. Программа будет ориентирована на нуждающихся российских граждан, которые стоят в очереди на получение социального жилья. По предлагаемому законопроекту гражданин сможет постепенно выкупить свой пай. По мнению Хованской, для успешной реализации предлагаемого проекта необходима государственная поддержка.