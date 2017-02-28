В России за 1,5 года будет сформирована трехуровневая система здравоохранения

В настоящее время Министерство здравоохранения работает над реформой в области здравоохранения. Данную новость сообщила Вероника Скворцова, занимающая пост министра здравоохранения Российской Федерации.



Выступая на Российском инвестфоруме в Сочи, министр заявила, что трехуровневая система будет зависеть от ряда факторов. Чиновники, работающие над реформой, берут во внимание плотность населения в регионах, географические и климатические условия проживания, транспортное обеспечение. Немаловажное значение отдают демографической ситуации. Как сообщают в Ведомстве, окончательный проект реформы, в основу которой берут региональный принцип, должен быть готов до лета 2018 года.



Региональная модель предполагает, что первый уровень составят медучреждения по месту жительства российских граждан, где они смогут обратиться за первичной помощью к самым востребованным специалистам, к которым относятся терапевты, хирурги, неврологи и другие врачи. Ко второму уровню отнесут лечебные учреждения, где пациенты смогут пройти лечение и диагностику более сложных состояний. Третий уровень предполагает создание специализированных с современными технологиями медицинских учреждений, где пациенты смогут получать медицинскую помощь с применением высоких технологий.