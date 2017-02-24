Банк России планирует оценивать долговую нагрузку россиян

Российским заемщикам с высокой долговой нагрузкой планируют отказывать в кредитах



Банкиры в настоящее время обсуждают предложение Банка России о введении в стране практики оценки долговой нагрузки граждан. Соответствующие показатели будут влиять на оценку рисков заемщиков и решение финучреждения по вопросу выдачи займов.



На сегодняшний день многие страны в финансовой сфере применяют показатели нагрузки. На основании соответствующих показателей зарубежные финансовые учреждения в некоторых случаях ограничивают и даже запрещают выдачу кредитов, если уровень риска высокий.



Большое количество стран используют показатели при обращении граждан с целью получить ипотеку. В некоторых странах финучреждения всегда рассчитывают данные показатели при оформлении потребкредитов. Например, венгерские банки откажут в займе, если ежемесячные платежи превышают половину дохода. При этом будут учитываться все имеющиеся займы.



На сегодняшний день Банком России не предложен еще официальный потолок нагрузки. Но обсуждается схема передачи банкам информации о доходах граждан, а также об имеющихся займах. Сейчас в Государственной Думе находится проект закона об использовании банками баз ПФ России.



Стоит отметить, что российские банки за время кризиса ввели уже ужесточенные требования к заемщикам. Теперь им могут дать указание также ограничивать и долговую нагрузку.