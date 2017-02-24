В июле появится виртуальный оператор мобильной связи "Вконтакте"

Как сообщают представители организации «Mail.ru Group», 15-17 июля этого года в России произойдет запуск виртуального оператора сотовой связи социальной сети «Вконтакте».



Нужно заметить, что именно в этих числах жаркого летнего месяца состоится конференция VK Fest, в рамках которой, видимо, будет презентован этот информационный проект.



Мэтью Хэммонд, который является финансовым менеджером компании, также добавил, что российский оператор получит название VK MVNO и будет работать под собственным брендом с помощью сторонней инфраструктуры, то есть вышек «Мегафон». С ним был подписан официальный договор об использовании конструкций. Также топ-менеджеры последней из указанных торговых марок недавно купили «голосующие» акции у «Mail.ru Group» за $740 миллионов.



Стоит напомнить, что впервые официальная информация о стартапе появилась в Интернете в конце прошлого года. А уже нынешним летом можно ожидать на появление в информационном пространстве нового мобильного оператора. Хотя, дата презентации инновации пока не окончательная.