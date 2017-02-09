Реформа ОСАГО стартует позже намеченного срока

Реформа ОСАГО, в соответствии с которой предлагалось заменить денежную компенсацию в пользу ремонта автомобиля, должна была начаться 1 марта. Однако ко второму чтению законопроекта назрело настолько большое количество поправок, что стала очевидной необходимость его серьезной доработки.



Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, именно этот вопрос выносился на повестку дня во время недавней встречи неназванного высокопоставленного чиновника с Анатолием Аксаковым, занимающим должность руководителя комитета по финансовым рынкам. Вернуться к повторному рассмотрению предложенных поправок представители власти планируют 16 февраля в рамках заседания банковского комитета.



Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что даже если на нем и будет принято положительное решение, то законопроекту еще предстоит пройти определенные юридические процедуры, поэтому реализовать его в намеченный срок все равно вряд ли удастся. Между тем руководство Центробанка РФ позиционирует реформу ОСАГО в качестве одного из главных направлений своей деятельности и рассчитывает завершить ее с минимальным отставанием – к 1 апреля.



Стоит напомнить, что 14 декабря депутаты одобрили в первом чтении приоритет восстановительного ремонта транспортных средств над денежным возмещением ущерба. Правда, затем законопроект оброс целым рядом поправок, к которому в том числе приложили руки Министерство финансов и ЦБ. В последней версии документа предлагается дать на откуп пострадавшему автовладельцу выбор сервисного центра из перечня, составленного страховой компанией. При этом срок выполнения ремонтных работ, который берет свой отсчет с момента поступления поврежденной машины на СТО, не должен превышать 30 дней. Фигурирует здесь и такой пункт, как денежная выплата, однако это возможно только в случае наступления «тяжелых жизненных обстоятельств».



Помимо этого, депутаты настаивают на использовании в ходе сервисного обслуживания исключительно новых комплектующих, что идет в разрез с мнением страховщиков, но в этом вопросе Центробанк принял сторону народных избранников.



Следующим же этапом преобразования ОСАГО станет изменение так называемых территориальных коэффициентов (ТК), учитывающихся при определении стоимости полиса автогражданской ответственности. Предлагается увеличить эти показатели в проблемных регионах страны, поскольку именно там страховые компании несут наибольшие убытки. Например, среди таких субъектов РФ значится Камчатский край, где страховщики просят о четырехкратном увеличении ТК, мотивируя это высокими выплатами (в среднем 92 тыс. рублей) и сложными климатическими условиями, заставляющими автовладельцев по шесть месяцев в году держать свои транспортные средства на приколе, что снижает сборы по ОСАГО.