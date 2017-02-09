Россиянам предлагают расплачиваться за продукты баллами

Сообщается, что уже в 2017-ом в РФ появятся карточки с баллами, которые можно будет обменять на продукты питания. Инициатором предложения является Министерство промышленности и торговли. Представители ведомства рассчитывают реализовать проект в ближайшие месяцы.



По словам Дениса Мантурова, стратегия продпомощи была разработана еще в конце 2015-го. Речь идет о поддержке граждан, остро нуждающихся в помощи. У каждого такого индивида появится специальная карта с баллами (бонусами), которую можно обменять на продукты. Правда, приобретать разрешается только продовольственные товары отечественной марки. Речь идет о мясной и молочной продукции, овощах, фруктах, семенах, саженцах.



В рамках программы потребитель должен израсходовать поступившие на карту средства, предоставленные со стороны государства. Если до конца месяца деньги не будут потрачены по назначению, вся сумма сгорит.



Как отмечает глава Минпромторга, главная цель программы – помочь малообеспеченным слоям населения позволить себе купить то, что они не могут. Питание каждого гражданина должно быть здоровым, полноценным. Также государство окажет неоценимую услугу отечественным промышленникам, «подтянув» агропромышленный сектор.



Известно, что идея уже одобрена Министерством экономического развития. Сейчас Минпромторг занимается ее доработкой совместно с Минфином. Старт программы запланирован на второе полугодие. Предположительно, на реализацию проекта ведомство потратит 140 млрд рублей.