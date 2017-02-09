Ручеек инвестиций в Россию превращается в мощный поток

Financial Times озвучил рекордную цифру денежных средств, вложенных в российские облигации за последнюю неделю.



Журналисты Financial Times ведут отсчет с конца 2016 г. Из публикации следует, что за период конец 2016 г. до начала февраля 2017 г. иностранные инвесторы потратили 700 млн. долларов. Только за последнюю неделю финансовые вливания в нашу страну достигли 140 млн. долларов.



Этому процессу способствуют несколько причин: увеличение цен на нефть, ожидание улучшение отношения с США, рост недовольства в Европе антироссийскими санкциями.