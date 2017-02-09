Квартира в аренде? А кто налоги платить будет?

Минэкономразвития и Минфин задумались как максимально гарантировано получить налоги с людей, сдающих свои квартиры в аренду Вопрос о самозанятых гражданах начал беспокоить наше правительство с 2016 г.



А может, и раньше. Суть в том, что в стране есть большое количество людей, которые работают в частном порядке, но при этом не имеют ни зарегистрированного ИП, ни гражданских договоров.



Что уж говорить о арендодателях собственных квартир! Только не более 5% из них платят налог с арендных доходов.



— Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП.



Вот и введут в скором времени патенты на аналогии с уже существующей системой упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). То есть, есть шансы, что мы будем платить не 13% налога доходы с квартиры, а 6%?