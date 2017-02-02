Желтые алмазы больше не тайна

Российские ученые из Новосибирска смогли объяснить происхождение алмазов желтого цвета, редких минералов, встречающихся на территории Якутии. Специалисты выяснили, что они обладают органическим происхождением.



За счет своего необычного цвета такие камни после обработки обладают большой ценностью в ювелирной промышленности. Зачастую на аукционах стоимость подобных алмазов превышает 100 тысяч долларов за один карат. В настоящее время наиболее крупные камни, добываемые на территории России, отправляются в государственный алмазный фонд, получая при этом собственные имена.



В процессе изучения ученые провели изучение дефектно-примесного состава, изотопный состав, особенности морфологии минералов и другие физические и химические свойствами камней. Кроме того, специалисты детально изучили особенности сопутствующих пород, располагающихся в земле по соседству с алмазами, и оказывающими влияние на процессы формирования.



Ученые предположили, что алмазы желтого цвета обладают органическим происхождением, и образовались в результате преобразования под давлением и температурами остатков органического происхождения. Глубина залегания камней при этом в пределах 150-250 километров.



Авторы исследований отмечают, что полученные знания направлены в первую очередь на упрощение поиска новых месторождений. Не исключено, что существует источник массового залегания подобных драгоценных камней, обладающих высокой стоимостью.