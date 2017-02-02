Как в стране относятся к курению

Проведенный опрос общественного мнения показал, что новые инициативы о запрете продажи табака лицам, моложе 2014-го года рождения, поддерживается 61% населения.



Что касается доли курящих, то их в стране насчитывается 32%, что в целом соответствует результатам годовой давности. Причем 19% из них выкуривают не меньше пачки ежедневно. Среди курильщиков большая часть людей – мужчины. В среднем курит каждый второй (48% граждан данной категории).



Что касается некурящих, то из всего объема около 20% респондентов ранее курили, но смогли побороть в себе эту вредную привычку. Среди бросивших курить на долю мужчин приходится 30%.



Опрос показал, при уменьшении количества курильщиков, например, в 2013-м году их насчитывался 41%, количество людей, уверенных в уменьшении доли курильщиков составляет 33%. Не видят никаких серьезных изменений за последние годы 54% россиян. 10% россиян даже отметили увеличения числа курящих граждан.



На фоне подобных настроений в обществе предложение по ограничению продаж сигарет отдельным категориям граждан (рожденным после 2014-го года) находит все больше отклика среди россиян. Даже люди, которые сами курят, в своем большинстве поддерживают инициативу (51%-59%). Против выступают 36% граждан. Любопытно, что наиболее активными противниками предложений Минздрава выступают мужчины среднего возраста, а также жители Москвы и Питера (в среднем 41-43%).



Инфографика ВЦИОМ



