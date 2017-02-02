В ОП РФ не согласны с новшествами по вопросу должников

Представители Общественной палаты заявили, что предлагаемые поправки в законодательство, предлагающие предоставить возможность изымать у должников в качестве средства погашения долга единственное жилье, негативно скажутся на положении наиболее бедных слоев населения.



В Палате планируют в последний день января провести так называемые «нулевые чтения». Представители общественной организации отмечают, что большая часть должников представлена люди с недостаточным уровнем заработка, которые в свое время стали обладателями микрокредитов под огромные проценты. В случае, если предлагаемые поправки в закон будут реализованы на практике, они рискуют остаться не только без средств существования, но и единственного жилья.



Проект закона предусматривает, что новая «опция» в законодательстве будет распространяться только на случаи, где величина долга заемщика превышает 5% стоимости его жилья. С учетом существующих цен в провинциальных городах, потерять собственное жилье могут люди, обладающие долгами на уровне 50 тысяч рублей и выше.



Еще одно ограничение, размеры жилплощади. Предлагается изымать квартиру для погашения долгов только в случае, если ее площадь вдвое превосходит установленные минимальные нормативы с учетом количества проживающих в ней. Для граждан это хорошая зацепка, так как в суд можно предоставить документы, подтверждающие недостаток свободных площадей.



Есть вопросы и по реализации механизма, в том числе сроков подбора нового жилья на оставшуюся после погашения долга сумму. В целом вопросом масса, и они требуют объяснений.