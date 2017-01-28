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Новости "Хрущевки" могли иметь не тот вид, под которым мы их знаем

"Хрущевки" могли иметь не тот вид, под которым мы их знаем

26.01.2017

Хрущевки могли иметь не тот видЖурналисты «Российской газеты» провели исследование на предмет внешнего вида так называемых домов-хрущевок или домов массовых серий.

Интересно, что пять десятков лет назад ленинградские архитекторы презентовали проект «персональных хрущевок». Если бы он был запущен в массовую реализацию, то города бывшего СССР имели бы иной внешний вид.

«Слишком дорого»

Ныне хрущевки представляют собой однотипно-серые дома-коробки с крохотными квартирами, тесными кухнями и тонкими стенами между комнатами. Их массовое строительство было запущено с середины 50-х гг прошлого века. Пилотная реализация проекта стартовала в Москве, а затем охватила всю страну.

Впрочем, кое-где, в проект попытались внести изменения. В частности, весной 1955 г в Ленинграде был за три месяца сдан «под ключ» бескаркасный панельный дом на 30 квартир, чья «начинка» в лучшую сторону отличалась от классических хрущевок — просторные квартиры с высокими потолками, большими кухнями, разделенными ванной и санузлом. Впрочем, дороговизна проекта зарубила благие начинания на корню.

«Слишком по-западному»

В 1961 г в том же Ленинграде из стеклоблоков и полимеров был построен первый дом, представляющий собой хрущевку на одну семью. Площадь здания составляла 49 кв.м. Первый этаж мог использоваться в качестве кладовки, на втором располагались прихожа на 5 м, комната на 13 м и кузня на 6,4. Толщина стен составляла 14 см. Планировалось, что в рамках проекта такие коттеджи будут поначалу строиться в Ленингарде, а потом и в пригородах других городов.

Проект также был зарублен на корню. Причем обоснование было следующим: несоответствие советским стандартам. А ведь перспективность этого проекта при его однозначной дешевизне сложно отрицать. Но поезд, как говорится, ушел.

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