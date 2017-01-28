"Хрущевки" могли иметь не тот вид, под которым мы их знаем

Журналисты «Российской газеты» провели исследование на предмет внешнего вида так называемых домов-хрущевок или домов массовых серий.



Интересно, что пять десятков лет назад ленинградские архитекторы презентовали проект «персональных хрущевок». Если бы он был запущен в массовую реализацию, то города бывшего СССР имели бы иной внешний вид.



«Слишком дорого»



Ныне хрущевки представляют собой однотипно-серые дома-коробки с крохотными квартирами, тесными кухнями и тонкими стенами между комнатами. Их массовое строительство было запущено с середины 50-х гг прошлого века. Пилотная реализация проекта стартовала в Москве, а затем охватила всю страну.



Впрочем, кое-где, в проект попытались внести изменения. В частности, весной 1955 г в Ленинграде был за три месяца сдан «под ключ» бескаркасный панельный дом на 30 квартир, чья «начинка» в лучшую сторону отличалась от классических хрущевок — просторные квартиры с высокими потолками, большими кухнями, разделенными ванной и санузлом. Впрочем, дороговизна проекта зарубила благие начинания на корню.



«Слишком по-западному»



В 1961 г в том же Ленинграде из стеклоблоков и полимеров был построен первый дом, представляющий собой хрущевку на одну семью. Площадь здания составляла 49 кв.м. Первый этаж мог использоваться в качестве кладовки, на втором располагались прихожа на 5 м, комната на 13 м и кузня на 6,4. Толщина стен составляла 14 см. Планировалось, что в рамках проекта такие коттеджи будут поначалу строиться в Ленингарде, а потом и в пригородах других городов.



Проект также был зарублен на корню. Причем обоснование было следующим: несоответствие советским стандартам. А ведь перспективность этого проекта при его однозначной дешевизне сложно отрицать. Но поезд, как говорится, ушел.