Росреестр рассказал о том, как будет функционировать ЕГРН

Журналисты «Российской газеты» обратились в Росреестр на предмет комментариев по волнующему российских граждан вопросу — функционировании Единого госреестра недвижимости.



Не секрет, что с 2017 года все данные по недвижимости (квартирах, гаражах и дачах), а также их собственниках заносятся в ЕГРН. Бумажная документация упраздняется, что чрезвычайно волнует людей. Многие из них опасаются, достаточно ли соблюдены их интересы.



Надежность данных



В ведомстве заверили, что ЕГРН обеспечит повышенную надежность хранения персональных данных об объектах недвижимости и их собственниках. Регулирование будет осуществляться с помощью закона «О государственной регистрации недвижимости», что станет неприятным известием для недобросовестных личностей.



Надежная защита данных обеспечивается многократным резервным копированием электронной базы. Подделать электронные записи о владении тем или иным видом недвижимости (а то доказательство прав на собственность) становится невозможно. Тогда как бумажная документация в этом отношении куда уязвимее. Интересно, что предоставляемые Росреестром в публичный доступ данные являются лишь «фотографией» защищенных оригинальных сведений, поэтому хакеры попросту не имеют возможности атаковать эти данные.



Ответственность



Вышеозначенный закон обозначает ответственность за регистрацию сделок как для Росреестра, так и для персонального государственного регистратора. Чиновники могут быть наказаны рублем. Росреестр не сможет подменять собой деятельность правоохранительных и судебных органов и, в случае подделки, будет их об этом информировать. В ведении Росреестра будет находиться правовая экспертиза документов.