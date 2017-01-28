Эксперт Валерий Шелковников об авиакатастрофах

Журналисты «Российской газеты» побеседовали с Валерием Шелковниковым, возглавляющим МКАА «Безопасность полетов». Во время беседы затрагивались актуальные вопросы, касающиеся безопасности авиаперелетов.



Самолеты безопаснее машин



Эксперт сообщил, что в минувшем году в мире произошло 19 крушений самолетов, обернувшихся гибелью 325 человек. Годом ранее показатели были следующими: 16 и 560. Валерий Шелковников отметил, что число авиакатастроф составляет мизерный процент от успешно выполненных рейсов, а таких в 2016 году было почти 35 миллионов! Безопасность авиаперелетов в сравнении с поездкой на автомобиле существенно выше. Достаточно сказать, что ежегодно на дорогах гибнет почти миллион человек.



Причины авиакатастроф



По словам Валерия Шелковникова, наиболее частыми причинами падения самолетов выступают технические неисправности и «фактор человека». К сожалению, остается тревожным фактор терактов. Не теряет актуальности проблема с лазерными атаками на пилотов. Впрочем, появилась и новая проблема — беспилотники. Неконтролируемые или умышленные появления дронов на пути взлета/посадки или перемещения воздушных судов грозят не только серьезными повреждениями для самолетов, но и логичными трагичными последствиями для экипажа и пассажиров. В качестве примера эксперт привел контакт дрона с воздушным судном в апреле 2016 года в Хитроу (Лондон). Только в США ежегодно фиксируется не менее сотни появлений дронов в неположенных местах. Бороться с БЛА предполагается внедрением разрабатываемых «контртехнологий», фиксирующих нахождение дронов по их частотности.



Проблемы с вертолетами



В заключение эксперт рассказал, что в РФ продолжают происходить ЧП с вертолетами. Это связано с тем фактом, что наша страна все еще не выполнила требования ИКАО на предмет обеспечения дневной и ночной маркировки проводов. В результате не являются редкостью столкновения вертолетов с ЛЭП. К счастью, уже подготовлены поправки в Воздушный кодекс и стандарты по маркированию проводов ЛЭП, так что можно ждать изменения ситуации к лучшему.