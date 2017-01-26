В России будут контролировать коррупцию в спортивных школах

Со стороны члена ОП РФ Султана Хамзаева поступило актуальное и ожидаемое многими предложение по созданию независимых комиссий, которые осуществляли бы контроль за спортивными футбольными школами.



Эти структуры смогли бы контролировать коррупцию и выводить на чистую воду вымогателей среди тренерского состава.



Назревшая необходимость



По словам Султана Хамзаева, в спортивных футбольных школах не являются редкостью коррупционные явления, кумовство, поборы среди спортсменов, низкая квалификация тренеров и не выдерживающая критики инфраструктура. Из-за этого страдает развитие молодых, перспективных спортсменов, которые могли бы приносить пользу России на международной арене, прославляя нашу страну своими достижениями.



В настоящее время, как подчеркнул Султан Хамзаев, в России нет действенных механизмов для противодействия вышеозначенным явлениям. Планируется, новые комиссии будут проверять спортивные футбольные школы на соответствие инфраструктурным, кадровым, правовым и финансовым критериям. Также они будут выявлять и не допускать случаи шантажа в отношении подрастающих спортсменов.



Комиссии, как выход из ситуации



К сожалению, непрофессионализм тренерского состава не является единственной проблемой. Понятное дело, что не все спортсмены хотят рассказывать о вымогательстве, ведь они опасаются, что тогда перед ними закроют двери в большой спорт. Однако есть и родители, не стремятщиеся выступать в защиту прав своих детей. По словам экс-коуча московского «Динамо» Сергея Силкина, любая деятельность, финансируемая государством, нуждается в контроле. Учреждение независимых инспекционных комиссий могло бы изменить ситуацию к лучшему.