Отравление алкоголем в праздники значительно сократилось

Роспотребнадзор презентовал результаты инспекции торговых точек, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию



На официальном сайте Роспотребнадзора опубликованы результаты проверки торговых точек на предмет реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

Инспекция проводилась в рамках постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» за 23.12.2016.



Выступают единым фронтом



Как можно понять из изложенных данных, специалисты ведомства инспектировали свыше 31400 торговых точек. Арестовано свыше 500000 запрещенной к реализации профильной продукции. Интересно, что лишь в 3% случаев она была обнаружена в сетевых магазинах, тогда как в 94% — проштрафились торговые точки малого бизнеса. Все материалы по результатам проверки направлены в правоохранительные органы, которые, как и прокуратура, оказывают Роспотребнадзору содействие в этом вопросе. Можно сказать, выступают единым фронтом.



Положительная динамика



Роспотребнадзор также презентовал результаты исследования случаев отравления алкоголем в новогодние праздники за минувшую пятилетку. За основу выборки брался период с 31.12. по 10.01. Согласно результатам, с 2012 по 2015 гг среднее число отравлений алкогольной продукцией в зимние праздники остановилось на отметке в 2500 случаев. 600 из них приводили к смерти. С 31.12.2015 по 10.01.2016 Роспотребнадзор зафиксировал 2516 случаев отравления 641 случай смерти. С 31.12.2016 по 10.01.2017 показатели таковы: 1697 и 228. Столь существенное снижение тревожных показателей связано с надзорными мероприятиями под эгидой ведомства и запретом продажи ряда видов спиртосодержащей продукции.