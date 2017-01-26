ВЦИОМ провел опрос касательно празднования Нового года

ВЦИОМ презентовал результаты опроса (он проводился с 13 по 15 января включительно) на предмет празднования Нового года. В качестве респондентов было привлечено 1800 российских граждан, выбор мобильных и стационарных номеров которых проводился случайным образом.



Новый год удался



Оказывается, в 2016 г новогодняя, праздничная неделя пришлась по вкусу жителям нам страны гораздо больше, чем то было в 2015 г. Показатель удовлетворенности достиг отметки в 78% (было 72%). 20% граждан негативно отозвались о праздничной неделе. Интересно, что в сравнении с 2015 г существенно упал показатель респондентов, ходивших в гости к друзьям и близким на Новый год — с 53% до 35%. Также меньше людей провело праздник на природе — 23% (было 32%). Закономерно, больше людей предпочло отметить Новогоднее торжество у себя дома — 27% (было 20%).



Среди иных видов празднования Нового года респонденты называли: совместное посещение с детьми кино и представлений (18%), поход на концерт (13%), загородною поездку (12%) и пр. Практически на том же уровне осталось число человек, вынужденных работать в Новогоднюю ночь — 21% (было 20%).



О тратах и подарках



В среднем, российские граждане стали на 17% больше тратить на празднование Нового года — если в 2015 г на празднество уходило 12.148 рублей, то в 2016 г — 14192 рубля.



Чаще всего респонденты преподносили в подарок на Новый год косметические, парфюмерные изделия и бижутерию (27%). Высоким показателем отметился и алкоголь — 25%. На третьем месте сувениры (15%), деньги (12%), предметы одежды и обуви (11%).



Инфографика ВЦИОМ



