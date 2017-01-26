В Минтруда высказались в поддержку идеи ограничения крупных покупок за "наличку"

По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, будет целесообразно наложить ограничительные меры на совершение дорогих покупок на территории в РФ с использованием наличных денег.



В качестве примера он привел европейский опыт, в котором аналогичные платежи осуществляются посредством безналичного расчета.



Стоит напомнить, что не так давно руководитель отечественного Министерства финансов Антон Силуанов публично озвучил необходимость вновь рассмотреть вопрос о контроле расчетов при совершении крупных покупок в Российской Федерации с помощью «налички».



Санкции сделали подножку



Инициатива по сокращению числа таких операций муссируется в Минфине РФ на протяжении нескольких лет. Изначально предлагалось установить ограничительную планку на сумме в 600000 рублей, планомерно снижая ее до 300000 рублей. Планировалось, что изменениям дадут ход в 2014 г. Однако в дело вмешались антироссийские санкции, сопровождавшиеся ограничением платежей по многим банкам РФ. Нашей стране пришлось адекватно реагировать на изменение ситуации, решив ввести регулирование только после того как в России будет реализована возможность проводить безналичные платежи без внешнего ограничения.



Добавим, что в нашей стране функционирует система НСПК, созданная для облегчения процесса по циркуляции денежных потоков в России. Система обеспечивает бесперебойность, эффективность и доступность по оказанию услуг по переводу денежных средств.