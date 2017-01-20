Время демонстрации рекламы колбасы, газировки и шоколада на ТВ предлагается ограничить

Журналистам ТАСС удалось ознакомиться с текстом документа по формированию ЗОЖ в России до 2025 г. Документ был разработан специалистами отечественного Минздрава.



Среди его положений вызывает интерес предложение ведомства — значительно уменьшить время демонстрации на ТВ рекламных роликов о газированных напитках, колбасных изделиях и шоколадных батончиках. Здесь стоит добавить, что проект после необходимой доработки ныне проходит согласование в ряде отечественных ведомств.



О рекламе и акцизах



Как сообщается в материале, в документе Минздрава запланировано законодательно сократить время показа на отечественном ТВ рекламы о таких вредных продуктах, как сладкая газировка, фаст-фуд, колбасные изделия, шоколадные батончики, чипсы и др. На означенную продукцию также предлагается ввести акцизы.



О маркировке



Стоит напомнить, что ведомство уже длительное время продвигает инициативу по вводу отдельной маркировки для тех продуктов, в которых содержание сахара превышает норму. К тому же, Минздрав выступает за законодательное закрепление маркировочных норм к продуктам питания. В тексте проекта этот момент включает в себя необходимость указывать на питательной продукции сведения о содержании в ней соли, углеводов, жиров и калорийности; и использовать на светлом фоне удобочитаемый шрифт черного цвета.



В Минздраве полагают, что предлагаемая стратегия позволит снизить смертность в РФ от болезней неинфекционного типа.