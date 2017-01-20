Лицам до 21 года вскоре могут запретить покупать алкоголь

В список положений разработанного отечественным Минздравом проекта стратегии ЗОЖ в РФ до 2025 г входит по-настоящему революционное предложение.



Заключается оно в запрете на реализацию алкогольной продукции тем гражданам России, которые не достигли 21-летнего возраста. Стоит напомнить, что ныне в нашей стране алкоголь запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста.



Запрет на онлайн-продажи



Помимо ужесточения по продаже алкоголя, Минздрав в своей стратегии затронул и тему курения. И в отношении алкоголя, и по части табака предлагается ввести запрет по их реализации онлайн. Разработчики документа выражают уверенность, что означенные меры позволят значительно снизить показатели смертности в России, связанные с заболеваниями неинфекционного типа.



Показатели реально снизить



В тексте стратегии Минздрава указано, что в Российской Федерации доля смертности от основных заболеваний неинфекционного типа достигает почти 70 (если быть точным, то 68,5%) от общей смертности населения! Обнадеживает тот факт, что этот показатель подвержен принудительному снижению, благодаря принятию продуктивных мер в отношении курения, употребления алкоголя, недостаточной физической активности и отсутствием здорового питания.



Стоит добавить, что одним из основных назначений разработанного специалистами Минздрава документа выступает цель по снижению на 25% общей смертности от сахарного диабета, онкологии, сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний. Стратегия построена на профильной документации ВОЗ и ООН.