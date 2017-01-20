Как правильно участвовать в Крещенских купаниях

Сегодня в нашей стране православные отмечают один из самых главных праздников — Крещение Господне. Название связано с тем, что 19 января Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.



В России существует давняя традиция. В ночь с 18 на 19 число первого месяца года многие граждане нашей страны после церковной службы и торжественных процессий устраивают так называемые «Крещенские купания». Те же, кто не отваживается на ныряние в ледяную прорубь, умываются освященной водой. К сожалению, не все люди правильно оценивают опасность неподготовленного купания в проруби зимой.



Запреты



В первую очередь, для того чтобы Крещенское купание удалось, необходимо трезво оценить состояние своего здоровья и физические возможности. Сможете ли вы без проблем для своего организма нырнуть в прорубь?



Для ныряния требуется выбирать специально оборудованное для этого места. Время пребывания в проруби следует ограничить одной минутой, что поможет нивелировать риск переохлаждения. Лицам, разгоряченным алкоголем, нырять в прорубь запрещено. Детей без присмотра оставлять нежелательно, и, следует контролировать, чтобы они не ныряли в прорубь без опеки взрослых.



Этикет и процесс



Ожидая свою очередь ныряния в прорубь, следует вести себя терпеливо и уважительно относиться к женщинам с детьми и пожилым людям. Их рекомендуется пропускать вперед. Раздеваться для купания следует в специальных палатках. В обязательную подготовку перед нырянием входит разминка — приседания и наклоны.



Скапливаться в одном месте недопустимо — это чревато риском провала ледяного покрытия. Спускаться в прорубь следует осторожно. В случае наличия лестницы – используйте перила. После того как вы окунулись три раза, оперативно покиньте прорубь, чтобы другие люди также смогли нырнуть. Сразу же насухо вытритесь полотенцем и оденьтесь. Желательно оперативно проследовать в теплое место.



Диабетикам, «сердечникам», людям с легочными хворями и заболеваниями мочевыводящих путей, почек ныряние в прорубь крайне не рекомендуется. Это чревато серьезными проблемами для здоровья.