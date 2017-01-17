Пророчество: этот январский снег означает конец света

Ученый эпохи Возрождения и «итальянский Нострадамус» Маттео Тафури предсказал, что конец света наступит после того, как на полуострове Саленто на протяжении двух дней будет идти снег. И вот это произошло!



В Италии с опаской вспомнили мрачное пророчество средневекового итальянского астролога, философа и врача Маттео Тафури. Этот человек, которого называют даже «итальянским Нострадамусом», еще в 16 столетии предсказал, что конец света наступит тогда, когда на полуостров Саленто, что на юге Италии, на протяжении двух дней подряд будет падать снег.



Полуостров Саленто представляет собой «пятку» в юго-западной части итальянского «сапога». Сам же предсказатель Тафури происходил из деревни Салето, расположенной на этом же полуострове. На протяжении своей жизни известный астролог, который, кстати, получил образование в самых престижных университетах того времени, написал большое количество пророчеств и предсказаний.



И одно из них как раз и предполагает, что апокалипсис наступит после того, как на Саленто на протяжении двух дней подряд будет идти снег. По причине мягкого средиземноморского климата такой природный катаклизм, по крайней мере, во времена Тафури, был просто невероятным. Но в этом январе это таки произошло: снег в регионе пошел, а продолжительность его превысила два дня. На событие тут же откликнулись социальные сети.



Правда, в пророчестве говорится также о «двух молниях в небе», которые должны прорезать небосвод по прошествии двух снежных дней, что, как считал астролог, станет предзнаменованием конца света. К счастью, зловещих молний в небе над Саленто пока еще никто не увидел.