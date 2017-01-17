Ученые выяснили, что аппендикс нужен человеку

«Российская газета» со ссылкой на журнал Time информирует о том, что международной группе ученых удалось детально изучить назначение аппендикса. Результаты, безусловно, можно назвать любопытными.



Оказывается, это далеко не рудимент, как было принято считать на протяжении длительного времени. Этому органу принадлежит серьезная функция иммунного назначения, заключающаяся в защите полезных кишечных бактерий.



Он нам нужен!



В рамках исследования учеными было изучено наличие или отсутствие вышеозначенного органа у 533 разных млекопитающих. Результаты анализа позволили прийти к выводу, что аппендикс остается в организме не случайно. Он переживал независимое развитие в более чем трех десятках генетических ответвлений. Ни разу с течением времени он не исчез.



Гипотеза получила подтверждение



Исследование позволило подтвердить гипотезу за 2007 год. Она заключается в том, что аппендикс выступает «безопасной гаванью» для полезных кишечных бактерий и поощряет их рост в слепой кишке посредством более высокой концентрации лимфоидной ткани. За основу такого исследования было взято детальное изучение животных, у которых в организме присутствует аппендикс.



А что у людей?



Людям, пережившим хирургическое вмешательство по удалению аппендикса, нет причины расстраиваться. Есть определенные основания считать, что без этого органа разве что незначительно возрастает вероятность заболеть. К тому же, без аппендикса вероятно чуть более долгое восстановление после инфекции, наносящей удар по полезным кишечным бактериям.