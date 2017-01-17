В Минздраве понимают, что антитабачная концепция требует доработки

В отечественном Минздраве прекрасно понимают, что положения антитабачной концепции требуют доработки. Стоит ожидать значительного смягчения проекта по итогам всестороннего обсуждения.



Об этом "акулам пера" рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова. Она сообщила, что прекрасно знает о том, что положения антитабачной концепции широко муссируются в СМИ и социальных сетях. В частности, журналисты анализируют возможность того, что родившимся в 2014 г людям по достижении им 18-летнего возраста будет запрещено приобретать табачные изделия. Министр подчеркнула, что по своей натуре против жестких запретов на что бы то ни было.



Все всё понимают



По словам Вероники Скворцовой, в Минздраве никто не заблуждается насчет новой концепции. Все прекрасно понимают, что ее положения слишком жесткие. Министр отметила, что мотивацией разработки означенной концепции выступило желание обозначить резкий вектор по борьбе с курением. «Чтобы детишки с младых лет понимали, насколько вреден табак» — пояснила глава ведомства.



Пока документ не публиковался



Стоит напомнить, что разработка так называемой "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг и дальнейшую перспективу" была осуществлена специалистами отечественного Министерства здравоохранения. Ее положения удалось неформально изучить журналистам ТАСС, ведь официальной публикации пока не наблюдалось. В положения, к примеру, входят вероятное увеличение продолжительности рабочего дня для курящего человека и запрет на продажу табачных изделий после 2033 г людям, появившимся на свет в 2015 г и после.