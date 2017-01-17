В РФ ожидается принятие "Дорожной карты" по здоровому питанию

Проблема с питанием существует, наверное, с момента появления человека. Но последние мировые тенденции наглядно иллюстрируют существенное изменение тренда — теперь человечество заботит на проблема голодания, а ожирение.



Неслучайно, людей с лишним весом сейчас гораздо больше, чем тех, кто страдает от недоедания.



Тревожную ситуацию в рамках Гайдаровского форума затронула глава столичного офиса ФАО по связям с Россией Евгения Серова. Для нашей страны проблема ожирения приобретает важнейшее значение по причине подросткового фактора — число тинейджеров (от 15 до 18 лет) лишним весом неуклонно растет. Причины прозаичны: неправильное питание или недостаток здорового питания. А ведь около трети продовольствия в России до кухонь граждан не добирается и превращается в отходы.



«Задача национального значения»



Глава Алтайского края Александр Карлин отметил, что в России назрела необходимость по разработке и внедрению программы по детскому питанию, назвав это задачей национального значения. Попутно он уточнил, что следует разработать такие программы для пожилых людей, для лиц с подорванным здоровьем, а также для представителей спортивной сферы.



Скоро появится дорожная карта



Замглавы Минздрава Елена Астраханцева, в свою очередь, проинформировала участников брифинга о том, что в краткосрочной перспективе ожидается утверждение дорожной карты «ФудНет». В положения этой карты заложено технологическое развитие так называемой «умной еды», а также поиск натуральных источников сырья. Для отечественной аграрной сферы это станет прогрессивным вызовом на пути к развитию. Стоит также отметить, что Минсельхоз РФ будет оказывать поддержку научно-исследовательских работ для сельского хозяйства. Благо, есть позитивный китайский опыт.