ВЦИОМ презентовал результаты исследования медиапотребления в РФ

ВЦИОМ представил результаты своего исследования отношения российских граждан к медиа. Данные презентованы в виде пяти основных тенденций. ТВ против Интернета



Первая тенденция заключается в «перетягивании каната» между ТВ и интернетом. В России по-прежнему телевидение выступает основным источником новостей, но наметился тренд по снижению его популярности. Если в 2015 году верными «адептами» ТВ были 62% россиян, то в прошлом году это число снизилось на 5%. Что касается интернета, то для поиска новостей его ныне использует 27% респондентов (рост на 5% в сравнении с 2015 г). Можно ожидать, что это число продолжит свой рост, тем более что ныне интернет выступает основным новостным источником для 62% лиц в возрасте от 18 до 24 лет и 47% лиц от 25 до 34 лет.



Что такое телевизор?



В 2014 году всего 46% респондентов считало, что телевизор выполняет образовательную функцию. В 1989 году так считало 73%. Теперь 38% опрошенных считает, что нравственность общества ухудшается из-за ТВ (ранее было 8%). В то же время 51% респондентов уверены, что если месяц не смотреть телевизор, это будет серьезной потерей.



Доверие к СМИ



75% респондентов ответило, что продолжает верить телепередачам центральных каналов. 65% отозвалось в таком же ключе в отношении регионального телевидения. Серьезно отличается от означенных данных доверие опрошенных к зарубежным СМИ — всего 15% сообщило, что высоко оценивает правдивость подаваемой ими информации.



Объективность в подаче информации



Большинство респондентов считает, что российские СМИ правдиво подают информацию о природных бедствиях (72%), деятельности президента (62%) и геополитических действиях нашей страны (53%). В то же время, такого единодушия в отношении подачи новостей по экономике или деятельности оппозиции не наблюдается.



Реальное или виртуальное?



В отношении к формату СМИ мнения ожидаемо разделились. 77% респондентов сообщило, что читает печатные СМИ. Онлайн-версии газет и журналов не так популярны — 58%. Печатные СМИ пользуются большой популярностью у пожилых людей (84%), тогда как 80% молодых респондентов отдает предпочтение онлайн-СМИ.