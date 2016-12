"Газель NEXT" уже доступна для приобретения

К наступлению новогодних праздников в продажу поступил новейший микроавтобус "Газель NEXT". Производитель в лице "Группы ГАЗ" сообщил, что машину можно приобрести не только в российских дилерских центрах, но и на территории стран СНГ.



Что собой представляет новый автомобиль



Особенных отличий от своих «собратьев» по линейке NEXT новинка не имеет. Как сообщили в "Группе ГАЗ", в новом микроавтобусе для изготовления кузова использовалась оцинкованная сталь. Стеклопластик повышенной прочности явился составляющей для ряда элементов кузова. Важно отметить, что при производстве машины "Газель NEXT" серьезный упор делался на обеспечение безопасности пассажироперевозок. Так, в конструкции наличествуют силовые элементы, а кузов отличается усиленной жесткостью.



К тому же, все 17 мест оборудованы ремнями безопасности. Переезд в машине будет комфортным благодаря низкой подножке и высоте салона (190 см). Что касается нововведений, то в микроавтобусе реализована возможность блокировки заднего моста по желанию, с помощью чего можно повысить проходимость. Еще одна "фишка" — джойстик манипулирования КПП, расположенный на панели приборов.



Стоимость и статистика



В РФ микроавтобус можно купить за 1 млн. 400 тыс. руб. В такую цену обойдется комплектация, в которую входит бензиновый мотор УМЗ на 2,7 л, а мощностью в 107 лошадиных сил. В заключение стоит привести данные "Автостат". Так, агентство сообщает о том, что в Российской Федерации фургонам "Газель NEXT" нет равных по популярности в сегменте LCV.