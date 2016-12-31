По итогам форума ОНФ российский президент дал ряд поручений

По сообщениям «Российской газеты», глава государства Владимир Путин отметился рядом поручений.



Туризм и воспитание



Так, президент поручил представить ему не позднее мая предложения, с помощью реализации которых можно будет решить два вопроса. Первый: реализация ФЦП, касающейся развития туристической отрасли в стране. Второй: повышение ответственности субъектов РФ за то, что они не создают благоприятные условия для привлечения инвесторов или не развивают туризм.



Генпрокуратура и СП РФ будут обязаны по президентскому поручению проверить ТРК «Амур», «Елец», «Северная мозаика» и «Тункинская долина» на предмет эффективности использования средств. Результаты Владимир Путин ждет к апрелю.



Одно из поручений направлено на нужды детишек. Следует изучить целесообразность преобразования отдельных социальных объектов в частные дошкольные учреждения. Попутно необходимо оценить область охраны здоровья учащихся средних школ и адекватно отреагировать в случае необходимости поправок.



Экологический вектор



Изучив список поручений, которые российский лидер дал своим подчиненным, можно легко сделать вывод о том, насколько для нашей страны важен экологический вектор.



Так, к 15 февраля должна быть завершена работа над созданием системы общественного контроля над схемами обращения с отходами.



Далее, президент подчеркнул необходимость четко обозначить границы лесов, которые располагаются рядом с городами и селами. Все сведения должны быть занесены в Единый госреестр недвижимости.



Наконец, Генпрокуратура получила поручение к лету представить результаты изучения законности выдачи разрешений на эксплуатацию объектов социального назначения, относящихся к собственности государства или муниципалитетов. Здания эти или не используются по назначению, или же их строительство не завершено.