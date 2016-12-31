В России разрабатывают уникальное лекарство против рака

«РГ», ссылаясь на Министерство здравоохранения РФ, информирует общественность о том, что в стране вовсю идут испытания уникального противоракового средства. Его создали специалисты компании BIOCAD.



Уникальный препарат



Текущее название лекарства — PD-1. Дебютные испытания доказали, что он может успешно бороться с раком легкого, головы, шеи, почки, мочевого пузыря, а также с меланомой.



Интересно, что PD-1 обладает одним уникальным достоинством. Даже после отмены приема, действие препарата не заканчивается. Фактически он стимулирует иммунитет на планомерную борьбу с заболеванием.



Вскоре PD-1 может поступить в аптеки



Первая стадия экспериментального применения PD-1 показала, что у принимавших его 30-40% людей с метастатическими опухолями был зафиксирован продолжительный ответ на лечение (так называемое, пролонгированное действие лекарства). По словам разработчиков BIOCAD, выживаемость при применении PD-1 существенно возрастает, надежду на излечение получают даже люди с критическими формами заболевания.



В настоящее время PD-1 проходит вторую стадию клинических испытаний, во время которой пациенты, страдающие от рака, получают лечение этим препаратом. В случае успешных показателей, как информирует Минздрав, стоит ожидать появления PD-1 в продаже уже через 1-1,5 года.



И с псориазом справятся



Помимо противоракового средства, в BIOCAD ныне упорно трудятся над другим перспективным препаратом. Речь идет о клинических испытаниях лекарства, в частности, призванного бороться с псориазом в различных его формах. Уже имеющиеся результаты позволяют отметить, что новинка существенно перспективнее швейцарского препарата, получившего регистрацию в РФ в уходящем году.