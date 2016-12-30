На ВДНХ состоялось открытие семейной елки "Мультяшки"

На ВДНХ начала работу Первая Благотворительная семейная елка с приятным названием «Мультяшки». Часть аудитории этого волшебного зимнего мероприятия составят свыше пяти тысяч детишек-сирот, приемышей и деток из многодетных семей.



Обширная программа мероприятия



Для «Мультяшек» в ВДНХ отведен наиболее крупный павильон. Для юных посетителей тут создан сказочный город, в котором можно поупражняться в рукоделии в городе мастеров или прокатиться по железной дороге. Да мало ли что еще! Проводниками для детишек на ярмарке выступают новогодние эльфы. Одним из ключевых пунктов праздничной экскурсии для юных посетителей выступает кабинет Деда Мороза с мешками подарков.



На мероприятии вполне логично, если исходить из названия «Мультяшки», «работают» и полюбившиеся герои мультфильмов: от Чебурашки до Пятачка. Они с удовольствием общаются с детками и вместе с ними участвуют в памятных сценах мультиков, снятых на «Союзмультфильме». Для самых смекалистых детишек приготовлены подарки.



Романтика и приключения



По словам кинорежиссера Юрия Грымова, в рамках Благотворительной елки на ВДНХ зрителям предстоит насладиться спектаклем «Затерянный мир». Он отметил, что постановка обладает оригинальностью и призвана наделить маленьких зрителей духом приключений и романтики. Интересно, что они смогут побывать за сценой, ознакомиться с декорациями и даже сделать фотографии на память с динозаврами.