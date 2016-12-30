Эксперты рассчитали стоимость оливье в разных субъектах РФ

«Российская газета» приводит результаты исследования, которое провели эксперты сайта Agro2b. Означенное исследование было направлено на изучение стоимости «новогоднего» салата оливье в различных субъектах Российской Федерации.



В рамках эксперимента брался единый для всех регионов набор ингредиентов для салата. А именно в него вошли: 200 г картофеля, 300 грамм «варенки», пять яиц, 150 г майонеза, 100 г моркови, 100 г лука, 100 г яблок, 100 г свежего огурца, зеленый горошек (одна банка).



Тройка лидеров



Эксперты подвели итог, согласно которому в 2015 г за салат оливье в целом по стране нужно было заплатить на 2,18% дешевле.



Лидерская роль, как и в 2015 г, досталась Мордовии. За салат здесь придется в общей сложности выложить 182,91 рубля. Это связано с самой низкой в России стоимостью на овощную продукцию.



Вторая строка вновь (как и годом ранее) отошла Калмыкии — 188,04 рубля. В отличие от Мордовии, здесь дешевле всего стоит "варенка".



Почетное третье место досталось Республике Татарстан, хотя в 2015 г она даже не попала в пятерку лучших. В этом же году оливье в РТ стоит 196,27 рубля.



Четвертую строку заняла Волгоградская область, в которой за год стоимость ингредиентов для салата упала на 3 рубля. Ее показатель — 197,38 рубля.



Замкнула пятерку лучших Липецкая область с показателем в 197,74 рубля.



Обратная сторона медали



Сложнее всех порадовать себя в Новый год оливье будет жителям Чукотки. За эту вкуснятину им придется выложить в общей сложности 526,76 рубля. На Камчатке оливье обойдется в 374,91 рубля, в Магадане 368,05 рубля, в НАО — 367,76 рубля, на Сахалине — 317,48 рубля.