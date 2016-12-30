Владимир Путин выступил с речью на Новогоднем приеме в Кремле

В Кремле состоялся Новогодний прием, в рамках которого с речью выступил глава государства Владимир Путин. По словам президента, наша страна способна справиться с любым вызовом, которые перед ней возникают.



Мы со всем справимся!



Как отметил Владимир Путин, недавняя трагедия с крушением самолета Минобороны Ту-154 наложила свой отпечаток на проведение приема. Его формат было решено изменить, придав ему официальный характер вместо традиционного праздничного. Президент поблагодарил аудиторию за напряженную работу в течение этого непростого года.



Он отметил, что на последнем Совете Безопасности говорилось о том, насколько в 2016-м году было сложнее решать социальные и экономические вопросы, чем то было годом ранее. Однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия способна справиться с любой проблемой, которые перед ней возникают. В том числе с теми, которые «подбрасывают» недоброжелатели.



Заслуга всего народа



Владимир Путин высоко отозвался о работоспособности отечественных управленцев, как тех, кто присутствовал на приеме в Кремле, так и их коллег и подчиненных, а также всего российского народа. По словам президента, результаты, которые страна показала в уходящем году, были достигнуты плодотворным трудом всего населения РФ.



В завершение своего спича Владимир Путин выступил с предложением поднять тост как за всю страну, так и за наш народ, пожелав ему всего самого лучшего в наступающем 2017 году.