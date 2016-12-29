В СамГТУ создали съедобную пленку для упаковки космической провизии

Из Самары пришло любопытное известие. Оказывается, ученые из местного СамГТУ завершили разработку уникальной пленки, работа над которой стартовала почти два с половиной года назад.



Пленка эта предназначена для упаковки провизии для космонавтов. Примечательно, что она полностью съедобна.



Нет аналогов в мире



Как сообщили в пресс-службе университета, ученые с момента начала работы над пленкой рассчитывали изобрести упаковку, которая помимо своего непосредственного предназначения могла бы употребляться в пищу. Это решает проблему утилизации упаковки в космосе.



В результате в СамГТУ создали съедобную пленку, все компоненты которой — натуральные. Этим она выигрывает у зарубежных аналогов, в которых помимо прочего содержатся искусственные добавки. Еще одно достоинство технологии — низкая калорийность.



Радужные перспективы



Если углубляться в суть технологии, то только диву даешься, насколько она, по сути, простая. Для начала происходит формирование массы из пюре с пластификатором. После этого полученный пласт подвергается сушке (однако температура не должна превышать шестидесяти градусов, дабы не утратить прочность). Как сообщили в пресс-службе, СамГТУ, на сей момент можно говорить о создании свыше пяти сотен опытных образцов. Безусловно, все они съедобны. В настоящее время университет занимается патентом на технологию.



Перспективы, которые возникают с массовым использованием такой пленки, видятся весьма радужными. Дело в том, что изобретение СамГТУ можно использовать и в Арктике, и на нефтяных платформах в морях, и во время дальних вояжей. Об утилизации мусора в таком случае можно будет забыть.