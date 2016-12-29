Ансамбль имени Александрова будет восстановлен

Во вторник 27 декабря в НЦУО РФ прошло селекторное совещание, в котором приняли участие ведущие отечественные военачальники-управленцы.



Брифинг стартовал минутой молчания в память погибших в крушении самолета Ту-154, которое случилось ранним утром воскресенья.



«Черный день для страны»



Трагедию прокомментировал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что это черный день для всей страны и ее граждан, ведь погибли люди, которые трудились в ее интересах, как в гуманитарных, так и оборонительных направлениях. Министр пообещал, что ведомство приложит все усилия, чтобы минимизировать боль от трагедии, хотя это невероятно сложная цель.



По словам министра, именем одной из погибших в авиакатастрофе (известной правозащитницы Елизаветы *Доктора Лизы* Глинки) назовут армейское лечебное учреждение. На днях ее именем была названа больница в Грозном. Это произошло согласно указанию со стороны руководителя республики Рамзана Кадырова. Сергей Шойгу сообщил, что труд Глинки на благо мира будет продолжен. «Гуманитарка», которую она направляла в больницы Алеппо, уже находится на авиационной базе РФ Хмеймим.



Восстановить ансамбль!



Сергей Шойгу в рамках своего спича подчеркнул еще два направления, по которым требуется провести оперативную работу. Так, будет выделено семь десятков служебных квартир близким погибших артистов ансамбля им. Александрова. Также, по словам министра, необходимо оперативно восстановить творческий коллектив, насытить его самыми лучшими артистами для продолжения славных традиций ансамбля.