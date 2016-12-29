Президент РФ поднял экологическую проблематику

В Кремле состоялось итоговое заседание Государственного совета РФ. На нем председательствовал глава государства Владимир Путин, затронувший во время своего спича ряд важных вопросов.



В частности, президент завел разговор об экологии, уточнив, что профильная проблематика нуждается в оперативном решении.



Пора начинать действовать



Не секрет, что следующий год в стране объявлен годом экологии. В связи с этим, президент напомнил аудитории, что профильное направление заложено в долгосрочную стратегию научно-технологического развития. Владимир Путин призвал не откладывать в долгий ящик проведение масштабных мероприятий по борьбе с экологическими проблемами. Иначе к 2050 г может случиться так, что будущие поколения будут вынуждены жить в неблагоприятной среде.



Долгосрочные программы



По словам Владимира Путина, Российская Федерация обладает природным потенциалом планетарного масштаба и, по сути, выступает экологическим донором для планеты. Это связано с тем, что РФ обеспечивает около 10% устойчивости биосферы. Президент напомнил собравшимся, что ежегодно до восьми млн человек в мире прощается с жизнью по причине загрязненного воздуха. Владимир Путин отметил, что необходимо вкладываться в долгосрочные программы по развитию экологически чистых технологий и выразил надежду на то, что бизнес уловил этот посыл.



Забыть о полумерах



Глава государства жестко подчеркнул, что полумеры больше не пройдут. Почти все субъекты РФ страдают от планомерного ухудшения состояния почв. Около 50% российских горожан вынуждены существовать в условиях высокого уровня загрязнения. До 90% вины принадлежит автотранспорту. Спикер также уточнил, что необходимо вести экологические расчеты в каждом субъекте РФ. Пока эту задачу выполняет только дюжина регионов.



Не преминул президент «пройтись» и по свалкам, выразив свое негодование от того, что в стране уже более 30 млрд тонн отходов, занимающих почти 48. тыс. га.