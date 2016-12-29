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Президент РФ поднял экологическую проблематику

28.12.2016

Президент РФ поднял экологическую проблематикуВ Кремле состоялось итоговое заседание Государственного совета РФ. На нем председательствовал глава государства Владимир Путин, затронувший во время своего спича ряд важных вопросов.

В частности, президент завел разговор об экологии, уточнив, что профильная проблематика нуждается в оперативном решении.

Пора начинать действовать

Не секрет, что следующий год в стране объявлен годом экологии. В связи с этим, президент напомнил аудитории, что профильное направление заложено в долгосрочную стратегию научно-технологического развития. Владимир Путин призвал не откладывать в долгий ящик проведение масштабных мероприятий по борьбе с экологическими проблемами. Иначе к 2050 г может случиться так, что будущие поколения будут вынуждены жить в неблагоприятной среде.

Долгосрочные программы

По словам Владимира Путина, Российская Федерация обладает природным потенциалом планетарного масштаба и, по сути, выступает экологическим донором для планеты. Это связано с тем, что РФ обеспечивает около 10% устойчивости биосферы. Президент напомнил собравшимся, что ежегодно до восьми млн человек в мире прощается с жизнью по причине загрязненного воздуха. Владимир Путин отметил, что необходимо вкладываться в долгосрочные программы по развитию экологически чистых технологий и выразил надежду на то, что бизнес уловил этот посыл.

Забыть о полумерах

Глава государства жестко подчеркнул, что полумеры больше не пройдут. Почти все субъекты РФ страдают от планомерного ухудшения состояния почв. Около 50% российских горожан вынуждены существовать в условиях высокого уровня загрязнения. До 90% вины принадлежит автотранспорту. Спикер также уточнил, что необходимо вести экологические расчеты в каждом субъекте РФ. Пока эту задачу выполняет только дюжина регионов.

Не преминул президент «пройтись» и по свалкам, выразив свое негодование от того, что в стране уже более 30 млрд тонн отходов, занимающих почти 48. тыс. га.

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