На месте крушения Ту-154 найдено тело командира воздушного судна

ТАСС, ссылаясь на инсайдерскую информацию, полученную из отечественных силовых структур, пишет о том, что в Черном море обнаружены останки командира потерпевшего крушение бортаТу-154.



Обнаружен Роман Волков



В понедельник 26 декабря проводящие работы на месте авиакатастрофы водолазы нашли части объектов фюзеляжа и механизмы управления воздушным судном. Среди них было найдено тело пилота. Идентифицировать его личность удалось благодаря знакам отличия и форме. Им оказался командир экипажа Роман Волков.



В общей сложности, в понедельник было обнаружено примерно семь десятков частей тел. Обломки от самолета разлетелись на 500 метров.



Ужасная трагедия



Стоит напомнить, что авиакатастрофа с участием принадлежавшего Минобороны РФ Ту-154, произошла утром 25 декабря. Борт начал свой полет на базу РФ в Сирии - Хмеймим - из аэродрома в Московской области. Дозаправка произошла в Адлере. Спустя считанные мгновения после того как самолет набрал высоту над морем, радары потеряли его с поля зрения. В общей сложности в результате ужасной трагедии погибло 92 человека. В их числе творческий коллектив имени Александрова. Он направлялся на базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими солдатами в рамках празднования Нового года. Среди жертв были журналисты, военнослужащие и знаменитая доктор Лиза, правозащитница Елизавета Глинка, обретшая известность благодаря своим самоотверженным действиям по спасению детей Донбасса.