Паническая атака во время полета

С панической атакой во время полета поможет справиться бумажный пакет



Ужасная трагедия с крушением Ту-154 Минобороны РФ мотивировала журналистов ТАСС на проведение исследования, вырастет ли в стране число граждан, опасающихся авиаперелетов.



«Эпидемии» аэрофобии не будет



Обычно случается так, что резонансные авиакатастрофы сказываются на росте панических настроений в обществе в отношении авиаперелетов. Правда, по словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, не стоит полагать, что в России случится «эпидемия аэрофобии».



Другой эксперт — основатель центра «Летаем без страха» — Алексей Герваш сообщил, что аэрофобия представляет собой психическое расстройство, и на его обострение может повлиять все, что угодно. Тем же, кто не страдает аэрофобией, ничего не грозит.



Данные ВЦИОМ



Стоит вспомнить данные ВЦИОМ за февраль прошлого года, посвященные исследованию числа страдающих от аэрофобии российских граждан (в мире таких людей, по различным оценкам, от 30 до 50%). Согласно статистике, в стране 8% таких человек, которые полностью отказались от авиаперелетов. В 2012 году ВЦИОМ также проводил подобный опрос и выяснил, что только 26% россиян уверены в безопасности самолетов. Больше всего люди доверяют поездам дальнего следования (58%) и трамваям (53%). Больше всего люди боятся маршруток (16%).



Никакого алкоголя



В случае внезапной панической атаки во время полета не следует налегать на алкоголь. Если для вас такое поведение организма явилось откровением, то лучше использовать бумажный пакет. В него нужно медленно дышать на протяжении двух минут. Это существенно снизит возбудимость организма повышением уровня углекислого газа в крови.



В том случае, если вам уже известно о такой своей реакции на перелет, то следует заблаговременно прибегнуть к помощи врача. Он назначит успокаивающие препараты.