Штрафование гостиниц за осознанное завышение звездности

Дмитрий Медведев выступил с предложением ужесточить штрафование гостиниц за осознанное завышение «звездности»



Как информирует «РГ», российское правительство «откатало обязательную программу» за уходящий год, проведя последнее заседание. Увы, мероприятие совпало с днем траура по жертвам резонансной авиакатастрофы на Черным морем, унесшей жизни 92 человек.



Авиакатастрофа



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь в этой сложной жизненной ситуации.



Во время заседания по этому трагичному вопросу взял слово вернувшийся с места крушения воздушного судна глава транспортной отрасли РФ Максим Соколов. По его словам, работы в районе падения самолета ведут три с половиной тысячи человек, 39 кораблей и катеров, 135 водолазов, 7 глубоководных аппаратов.



Гостиницы



Как отметил в рамках заседания Дмитрий Медведев, в Российской Федерации начинает функционировать практика обязательной гостиничной классификации по уровню сервиса. Ее будут проводить специально аккредитованные организации. В случае выявления недобросовестных отелей, завышающих свою «звездность» и, тем самым, обманывающих клиентов, в их отношении будет применяться практика штрафования. Глава Кабмина призвал ужесточить ответственность, ведь уже в 2018 г в Россию на мировой футбольный форум приедут миллионы болельщиков из разных стран.



«Оборонка»



В рамках правительственного заседания в закрытом режиме состоялось рассмотрение проекта гособоронзаказа как на будущий год, так и на период с 2018 по 2019 гг. По словам Дмитрия Медведева, российский ОПК способен с достоинством принимать любые вызовы. Существующая система гособоронзаказа будет функционировать и далее.