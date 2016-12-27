О деятельности рынков электроэнергии в Крыму

Документация о деятельности рынков электроэнергии в Республике Крым была завизирована премьер-министром



Официальный интернет-портал Правительства РФ растиражировал информацию о том, что премьер-министром страны Дмитрием Медведевым была поставлена подпись под рядом документов, имеющих важнейшее значение для новых субъектов Российской Федерации в лице Республики Крым и города-героя Севастополь.

Речь идет о распоряжении и постановлении, обуславливающих деятельность рынков электроэнергии на полуострове.



В пояснительной записке к официальной документации на официальном правительственном портале указано об определении так называемого перечня генерирующих проектов на территории Республики Крым и города-героя Севастополь. Согласно этому перечню, на первых порах мощность означенных проектов будет поставляться в вынужденном режиме.



О ценовых и неценовых зонах



Здесь стоит напомнить, что ныне в Российской Федерации оптовый рынок мощности и электроэнергии подразделяется на две различные ценовые зоны (цены определяются торгами). К первой из них относятся Урал и европейская часть Российской Федерации, ко второй — Сибирь. Есть в России и неценовые зоны (здесь речь идет, в частности, о республике Коми).



В таких зонах на мощности и электроэнергию устанавливаются регулируемые тарифы по причине невозможности организации рыночной работы в силу технологических причин. Изначально планировалось отнести Республику Крым и Севастополь к неценовым зонам. Однако впоследствии этот шаг был признан нецелесообразным.