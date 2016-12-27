Поправки ко второму чтению закона об ОСАГО

Центробанк и Минфин согласовали поправки ко второму чтению закона об ОСАГО



На днях стало известно о том, что Центробанк РФ и Минфин согласовали поправки ко 2-му чтению закона об ОСАГО. Главное назначение реформы заключается в борьбе с автостраховщиками, занимающимися фабрикацией ДТП или перекупкой правом требования у пострадавших.



Ожидается, что теперь физлица, владельцы «легковушек» будут получать денежное возмещение по ОСАГО исключительно том случае, если будут возникать тяжелые жизненные обстоятельства (к примеру, человек погиб, а транспортное средство его родственникам не нужно).



РСА ранее обнародовал сведения, исходя из которых ОСАГО показывала убыточность свыше 100%. Повышение тарифа позволило снизить этот показатель до 90%, однако ненадолго, он снова растет и в ряде субъектов РФ достигает 300%.



Ремонт, а не деньги



Ожидается, что новые поправки регламентируют действия страховщиков по автогражданке, согласно чему возмещение ущерба будет проводиться не денежной компенсацией, а направлением пострадавших транспортных средств в сервис. И это логично, ведь хозяину машины, главным образом, нужна именно машина, а не деньги.



Интересно, что обязательное направление в сервис будет касаться исключительно «легковушек», которыми владеют физлица. Для большегрузов, юрлиц и автобусов будут действовать прежние нормы. Пострадавшему в ДТП будет предоставляться право выбора из соответствующих разработанным Центробанком РФ требованиям автосервисов.



На 10 января 2017 года намечено второе чтение законопроекта. Вступление поправок в силу в случае их одобрения состоится 1 марта.