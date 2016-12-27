25 декабря отметили 70 лет с момент пуска реактора Ф-1 в СССР

В воскресенье 25 декабря исполнилось 70 лет с момента пуска первого для СССР реактора Ф-1. Его возведение состоялось в столице в границах нынешнего «Курчатовского института».



Стратегическое значение реактора



Пуск Ф-1 простимулировал развитие атомной отрасли в Советском союзе и в дальнейшем Российской Федерации. Официально считается, что атомный проект СССР стартовал 28.09.1942 г. В феврале будущего года ГКО выпустил постановление, обуславливающее проведение необходимых работ по использованию атомной энергии по военному назначению. Начруком проекта по «подчинению атома» был назначен профессор Игорь Курчатов. Через два месяца на северо-западе столицы для его исследований было инициировано возведение Лаборатории No2 АН СССР.



На ее территории появился уран-графитовый ядерный реактор (Ф-1). Он представлял собой экспериментальный прототип современных промышленных реакторов. Успешная реализация этого проекта должна была поспособствовать работе над возведением реактора-наработчика оружейного плутония. А это непосредственное решение стратегической задачи по ликвидации монополии США по владению атомным оружием.



Успешный эксперимент



Сборка реактора стартовала 24 декабря последовательной выкладкой 62 слоев блоков из графита. На следующие сутки работа завершилась. В 18 часов этого же дня Курчатов зафиксировал первое историческое для нашего континента осуществление управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.



Ныне Ф-1 выступает в роли монумента науки и техники.