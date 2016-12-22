Рослесхоз объявил о том, что в РФ могут появиться частные леса

Во время совещания Общественного совета при Рослесхозе прозвучала любопытная информация. Речь идет о том, что в стране в обозримом будущем может появиться такое понятие как "частные леса".



Это связано с тем фактом, что в РФ никак не решается проблема зарастания дикими деревьями и кустарниками участков сельскохозяйственного назначения. Фактически означенными участками никто не владеет и не несет за них ответственность. В рамках заседания прозвучало предложение — передать такие земли в частную или региональную собственность.



Суть проблемы



В настоящее время оценки объемов заросших деревьями и кустарниками сельхозземель, пусть и разнятся, но так или иначе шокируют — от 30 до 70 млн га! Шесть лет назад только общая площадь заросших пахотных земель превысила 31 млн га! Проблема в том, что в России запрещено вести лесное хозяйство и добывать товарную древесину на сельхозземлях. Это грозит "административкой". В итоге на участках в массовом порядке возникают неконтролируемые вырубки и возрастает риск возникновения лесных пожаров.



Пути выхода



Исходя из области юридического права, означенные сельхозучастки находятся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. Но с/х-мероприятия там не ведутся, санитарные и противопожарные требования не соблюдаются. Можно было бы взять за пример высокодоходные плантационные леса в КНР и Соединенных штатах, передав участки в собственность российского лесного фонда. Другой вариант — дозволение вести на таких участках лесное хозяйство. Для этого потребуется модернизировать Земельный кодекс РФ.