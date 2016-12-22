Приобретение лайнеров для развития на местах малой авиации

В ДФО РФ принято решение по закупке воздушных судов для развития малой авиации



В регионах ДФО РФ вовсю идет предварительная работа по приобретению лайнеров для развития на местах малой авиации. О принятии соответствующих решений уже объявили в Приморье и на Сахалине, бурное обсуждение шага ведется на Магадане, Камчатке, в Хабаровском крае и Якутии.



Сахалин и Приморье



В Сахалинском бюджете на текущий год на приобретение 19 лайнеров типа DHC-6-400 заложено 2 миллиарда руб. Параллельно стартует возведение островных посадочных площадок на Парамушире и Шикотане.



В Приморье над развитием малой авиации плодотворно работают уже на протяжении трех лет, и сейчас стоит вопрос о расширении этой программы. Планируется, что до конца уходящего года будет приобретен в лизинг уже 3-й лайнер DHC-6. Стоит отметить, что в 2016 г услугами малой авиации в крае воспользовалось почти 30000 человек.



Магадан и Камчатка



В Магадане и на Камчатке рассчитывают, что в деле реализации программы развития малой авиации им поможет новинка отечественного авиапрома — Ил-114. Корпорация «МиГ» начнет его производство к 2019 г. В правительстве Камчатского края ТАСС сообщили, что решение о покупке воздушного судна будет приниматься по итогам оценки его стоимости.



Пока же о приобретении Ил-114 только думают, на Камчатке и Магадане проводятся реконструктивные мероприятия в отношении аэропортов.



Хабаровский край



Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» является «методичкой», по которой в этом регионе ведется работа. Так, год назад был сдан в эксплуатацию аэровокзал в аэропорту Николаевска-на-Амуре на 50 пасс/ч. Приобретено в лизинг четыре самолета Л-410, рассматривается возможность покупки «Сухого Суперджета-100».



Якутия



Как разузнали журналисты ТАСС, в Якутии намерены купить 28 самолетов для рейсов через арктическую зону региона. Среди них самолеты Pilatus (10 единиц), Bombardier Q-300 (восемь единиц), вертолеты Ми-8МТВ (10 единиц). Последние стоят достаточно дорого, посему проблема может быть решена посредством реконструкции старых машин этого типа для их дальнейшей эксплуатации.