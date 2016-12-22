Представители малого бизнеса в РФ получат возможность заниматься экспортом по почте

Теперь представителям малого бизнеса в РФ станет легче работать на экспорт. Это связано с успешным внедрением механизма, на пару реализуемого Почтой России и ФТС.



Он заключается в упрощенной процедуре оформления экспортной продукции в посылках. Механизм действует в 185 российских городах, в 469 ЦВПП, в которых экспортный заказ теперь можно переслать зарубежным потребителям вместе с условными валенками. Инициатива наверняка пришлась по душе малому бизнесу, который длительное время был вынужден работать в тех же таможенных рамках, что и крупные производители. На оформление необходимой документации уходили огромные средства, значительно превышающие выручку от экспортной продукции.



В рамках реализации «дорожной карты»



Ожидается, что новый логистический механизм отправки товаров в посылках за границу предоставит малому бизнесу возможность оформить экспортные товары исключительно в почтовом отделении. Обращение в таможенные органы упраздняется. Реализация означенного механизма выступает составной частью завизированной премьер-министром страны Дмитрием Медведевым «дорожной карты» по поддержке экспорта и выхода отечественных производителей на рынки в других странах.



Протянуть руку помощи



Как отметил руководитель Совета ИРИ Герман Клименко, на современном этапе поддержка отечественных предпринимателей крайне необходима, ведь конкурентоспособность на рынке переживает рост. Специалисты ИРИ вычислили, что нынешний объем промыслового рынка в РФ оценивается в 100 млн долларов. На нем трудится почти 300 тыс. человек. В случае внедрения удобных экспортных процедур стоит ожидать роста объема рынка до 1 млрд рублей.



В заключение стоит отметить, что ныне российский экспорт почтовых отправлений почти в 80 раз меньше, чем импорт (три млн против 235 млн).