Валентина Матвиенко сообщила, что с 2018 года государство займется решением вопроса с яслями

Как информирует ТАСС, Совфед провел пресс-конференцию, итожащую осеннюю сессию палаты. Во время означенного мероприятия спикер Софведа РФ Валентина Матвиенко сообщила, что с 2018 г в РФ может стартовать работа по созданию ясельных групп для детишек не старше 3-х лет.



Энергичные мамочки



По словам Валентины Матвиенко, в целом можно оценить этап, на котором решается проблема создания мест для детишек от 3-х до 7-ми лет, как продвинутый. По-большому счету, по всей стране эта проблема уже не носит критического характера. В то же время не являются редкостью случаи, когда родители не могут устроить свои малышей возрастом до 3-х лет в дошкольные учреждения. Это связано с тем фактом, что многие молодые мамочки хотят проявлять карьерную позицию, совмещая учебу и (или) работу с обязанностями матери.



Сенатор сообщила, что решение такой проблемы можно усмотреть на примере некоторых вузов, при которых созданы образовательные ясельные группы как для детишек преподавательниц, так и для малышей студенток.



Поддержать частников!



По мнению Валентины Матвиенко, страна нуждается в широкой поддержке частных инициатив, способствующих решению вышеозначенной проблемы. В качестве примера, она привела необходимость открытия большего числа частных детсадов и ясель. Как уточнила спикер, в 2018 году государство может заняться поддержкой таких частных детских учреждений вплотную.